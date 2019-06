appuntamento

Dialogo tra Andrea Riccardi e padre Jacques Mourad, sul libro "Un monaco in ostaggio. La lotta per la pace di un prigioniero dei jihadisti"

Andrea Riccardi e padre Jacques Mourad a colloquio sul libro "Un monaco in ostaggio: la lotta per la pace di un prigioniero dei jihadisti", martedì 18 giugno alle ore 18 nella sala Benedetto XIII del complesso del San Gallicano, Via di San Gallicano 25 Roma.

Un libro che parla della terribile guerra in Siria, di padre Paolo Dall'Oglio, della convivenza possibile tra cristiani e musulmani, della resistenza pacifica di un monaco che, in nome della sua fede cristiana, rifiuta in modo radicale ogni violenza. Ma soprattutto, come scrive Andrea Riccardi nella presentazione "Queste pagine sono una testimonianza della forza della preghiera... Mourad mostra come l'impegno per la pace, il dialogo, l'amicizia per l'altro siano impossibili senza la preghiera".