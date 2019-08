news

Festa in piazza con Sant'Egidio a Muravera in Sardegna

Una festa in piazza con la Comunità di Sant'Egidio a Muravera, in Sardegna, in provincia di Cagliari. La sera del 14 agosto in molti hanno partecipato alla cena, in piazza Europa: piatti tipici locali, canti popolari e balli per stare insieme e condividere lo spirito di amicizia di Sant’Egidio.

La serata è stata promossa a sostegno del progetto "Domu Mia" per il recupero di una casa situata nel centro storico di Muravera per accogliere attività di solidarietà.