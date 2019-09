news

Sant’Egidio ha appreso con dolore la notizia della morte del card. Roger Etchegaray. Scompare un testimone appassionato del dialogo e della pace

La Comunità di Sant’Egidio ha appreso con dolore la notizia della morte del cardinale Roger Etchegaray. Con lui scompare un vescovo che ha interpretato al meglio il pontificato di Giovanni Paolo II, particolarmente negli scenari più complessi del mondo. Etchegaray ha servito il Vangelo e la Chiesa, animato da passione per l’incontro, il dialogo e la pace. La Comunità lo ricorda con gratitudine per la collaborazione e il sostegno alle iniziative di dialogo e in particolare agli incontri interreligiosi nello “spirito di Assisi”, di cui fu all’inizio, nell’ottobre 1986, il principale organizzatore.