8 novembre a Trieste: consegna dei diplomi della Scuola di Lingua e Cultura Italiana

Venerdì 8 novembre alle ore 17,30 presso l'Aula Magna della Scuola Interpreti dell'Università di Trieste in via Fabio Filzi 14, si terrà la consegna dei Diplomi della Scuola di Lingua e Cultura Italiana, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio e giunta al suo ottavo anno di vita. Tanti sono gli studenti che sono venuti i contatto con la scuola e che ogni anno continuano ad iscriversi ai corsi, in cerca di qualcuno che, insegnando loro la lingua italiana, li aiuti ad affrontare il percorso di integrazione nella società italiana.