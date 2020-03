news

Delegazione di Sant’Egidio in visita al Patriarca della Chiesa Ortodossa Tewahedo di Etiopia

Questa mattina, il Patriarca della Chiesa Ortodossa Tewahedo di Etiopia, Abuna Matthias, ha ricevuto una delegazione della Comunità di Sant’Egidio, che in questi giorni si trova ad Addis Abeba per organizzare il viaggio dei rifugiati con i corridoi umanitari. Il Patriarca ha chiesto informazioni sull'epidemia di coronavirus e ha espresso vicinanza nella preghiera e simpatia per l’Italia.

L’attenzione e la premura di Papa Francesco verso la Chiesa d’Etiopia è stao uno dei temi del colloquio. Il patriarca ha ricordato quando, nello scorso ottobre, alcune manifestazioni e rivolte nel paese avevano provocato gravi incidenti nel corso dei quali chiese, sacerdoti e monaci erano stati attaccati con violenza. Il Papa ne parlò all’Angelus e scrisse una lettera al Patriarca che questi ha definito lunga, profonda, e molto toccante.

Il Patriarca ha espresso gratitudine anche per la visita a Roma e a Sant’Egidio nel febbraio 2017. Al termine della visita, la delegazione ha consegnato al Patriarca l'invito a partecipare alla Preghiera per la Pace, che si svolgerà a Roma il prossimo ottobre.