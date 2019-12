news

In libreria "La preghiera, la parola, il volto" di Andrea Riccardi, un libro per riscoprire il senso della preghiera

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Che senso hanno la preghiera e la lettura della Parola di Dio? In un mondo dominato da una comunicazione incalzante, sembrano perdere valore. Ha senso pregare di fronte all'abisso del male e del dolore? Andrea Riccardi, nel suo nuovo libro "La preghiera, la parola, il volto" (Ed. San Paolo, 2019), cerca di rispondere a questi e altri interrogativi dell'esistenza umana. I punti di riferimento sono la Bibbia, i Padri della Chiesa e la tradizione iconografica orientale, per aiutare a leggere la Parola di Dio nella storia e di fronte alle domande dei poveri e dei feriti della vita. Le icone che orientano nella preghiera mostrano anche la bellezza che scaturisce dalle fessure di un'umanità sofferente, umiliata e abbandonata. Un volume per riscoprire il vero senso della preghiera e costruire una vita che sia, come quella di Cristo, bella e buona.