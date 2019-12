news

Nella domenica di "Gaudete", Sant'Egidio in festa per una nuova ordinazione sacerdotale

Don Rolando Curzi, fin da giovane parte della Comunità, da Roma al Mozambico

Nella terza domenica di Avvento, denominata "Gaudete", la liturgia di Santa Maria in Trastevere si è rivestita di gioia per l'ordinazione sacerdotale di Rolando Curzi, membro della Fraternità Missionaria di Sant'Egidio. Alla celebrazione, presieduta da mons. Vincenzo Paglia, hanno partecipato, insieme a numerosi sacerdoti e diaconi della Fraternità, rappresentanti di alcune comunità italiane, della Germania e del Mozambico.

Rolando, che fa parte della Comunità fin da giovane, ha maturato la sua vocazione nella fedeltà alla preghiera e ai poveri - in particolare agli anziani - e nell'impegno per la comunicazione del Vangelo in Mozambico. Attorno a lui si è stretta la Comunità in festa.