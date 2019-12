news

"Oggi viviamo la gioia di tante solitudini che diventano famiglia". In video il messaggio del Natale che unisce tutti

"La generosità si diffonde". E' una delle buone notizie di questo Natale 2019, celebrato con i poveri in centinaia di luoghi in Italia e nel mondo, con la partecipazione e l'aiuto di tanti - uomini e donne, giovani e più anziani - che hanno deciso di condividere questa festa. Il risultato è una famiglia straordinaria, larga e gioiosa, che, da Santa Maria in Trastevere fino agli angoli più lontani del mondo, si è riunita attorno all'annuncio del Natale.

Nel video, il saluto di don Marco Gnavi, che ha ricordato il contributo della Comunità ebraica, che ha offerto le lasagne kosher, e la scelta di apparecchiare una tavola plastic free, come segno di amore e cura del creato.