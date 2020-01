news

L'anno nuovo nel Bronx inizia con la preghiera per la pace dei bambini

Un messaggio da New York nella Giornata mondiale della Pace

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

"Molti si sono riuniti per la preghiera della Pace animata dalla Comunità in cui abbiamo ricordato tutti i paesi in guerra.

In un quartiere molto povero e violento del Bronx, dove abbiamo una delle nostre Scuole della Pace, nella Chiesa di Our Savior, i bambini hanno acceso una candela per ogni paese. Siamo stati contenti di cominciare questo anno con un passo di pace con Papa Francesco e la Comunità nel mondo".