Congo, il presidente Tshisekedi in visita a Sant'Egidio

Pace, migrazioni e ambiente tra i temi del colloquio

Il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si è recato oggi in visita a Sant’Egidio. Durante un lungo colloquio con il fondatore Andrea Riccardi, il presidente Marco Impagliazzo e altri responsabili della Comunità, sono stati toccati diversi temi decisivi per il futuro dell’Africa: dalla risoluzione dei conflitti alle emergenze sociali, dalle migrazioni alla tutela dell’ambiente. Nell’incontro è stato ricordato Floribert Bwana Chui, giovane responsabile di Sant’Egidio a Goma, ucciso per la sua lotta evangelica contro la corruzione, per cui è in corso il processo di beatificazione.



Nel suo saluto Andrea Riccardi, osservando che la visita del presidente congolese ha coinciso con l’anniversario dell’uccisione di Patrice Lumumba, padre dell’indipendenza del Congo, ha ripercorso le tappe importanti che il Paese sta compiendo sia a livello interno, sia a livello internazionale come pacificatore nella regione.

Il presidente Tshisekedi, ricordando il ruolo positivo svolto da Sant’Egidio negli anni ’90 per il dialogo inter-congolese, si è congratulato per il recente accordo sul Sud Sudan e ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro della Comunità in Congo, a partire dal programma DREAM per la cura dei malati di Aids.