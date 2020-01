news

"Tutto può cambiare" è ora disponibile in lingua tedesca: presentazione a Monaco con l'autore, Andrea Riccardi

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Alla vigilia del sinodo della Chiesa cattolica tedesca, che si tiene a Francoforte dal 30 gennaio al 1° febbraio, si è svolta a Monaco la presentazione della versione in tedesco del libro "Tutto può cambiare" nella chiesa del Sacro Cuore, luogo dove la Comunità di Sant'Egidio celebra il Natale con i poveri da diversi anni. Alla presentazione, insieme, all'autore Andrea Riccardi, hanno partecipato il cardinale Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca, il vescovo protestante Dröge e l'ex ambasciatore presso la Santa Sede, Annette Schavan.



Da sottolineare l'intervento del cardinale Marx, il quale ha ringraziato la Comunità per il suo contributo a una Chiesa che unisce preghiera e solidarietà, così come quello del vescovo Dröge il quale ha ricordato gli incontri di ecumenismo e dialogo interreligioso nello Spirito di Assisi.



Andrea Riccardi, infine, ha sottolineato che, nonostante in questo periodo si parli di declino del Cristianesimo, il cammino della Chiesa è solo all'inizio, anzi sta vivendo una nuova primavera.