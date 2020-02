news

In Mozambico le pareti colorate di 27 nuove case, un segno di speranza dopo il ciclone Idai. Così Beira torna a vivere

Nel video la Comunità di Sant'Egidio di Beira al lavoro per la costruzione di nuove case per gli anziani. Sono già 27, ma non ci fermiamo perché Beira torni a vivere.

