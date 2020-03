news

Coronavirus e solidarietà, le porte di San Callisto aperte per chi non ha casa

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In un momento in cui l'emergenza chiede a tutti di restare a casa, Sant'Egidio tiene aperte le porte di una casa per quelli che non ne hanno una. Nella chiesa di San Calisto a Trastevere, osservando tutti i protocolli necessari per contenere il virus, tante persone senza dimora trovano accoglienza, il calore e la sicurezza di una casa.

È attiva anche una raccolta fondi per comprare generi utili, come alimentari, gel igienizzanti e fazzoletti di carta.

Si può donare online



Oppure donare su Facebook (aiutaci a raggiungere la meta)



oppure



CONTATTACI