Il film "Carità senza confini - 50 anni di Sant'Egidio" in onda sabato 27 marzo alle 18:30 su Rai Storia

“Preghiera, Poveri, Pace” sono le tre parole che Papa Francesco ha usato per sintetizzare l’operato e il sogno che da mezzo secolo è condiviso in tutto il mondo da oltre 60 mila persone. Tre parole che sintetizzano la storia della Comunità di Sant’Egidio alla quale Rai Cultura – in occasione dei cinquant’anni di attività compiuti nel 2018 – ha dedicato il documentario di Giovanni Paolo Fontana con la regia di Fedora Sasso “Carità senza confini”, in onda sabato 27 marzo su Rai Storia (canale 54). Presente in ogni continente, la Comunità di Sant’Egidio nasce nel cuore di Trastevere a Roma, ma è presente nelle periferie di 70 paesi, impegnandosi con i poveri, i senza fissa dimora, gli anziani soli, i bambini di strada, i malati di Aids, fino ad agevolare il dialogo interreligioso, seguendo lo “spirito di Assisi”, sostenuto da Papa Giovanni Paolo II fin dal 1986. Le voci di oggi e di ieri - grazie al delle Teche Rai - di Andrea Riccardi, Marco Impagliazzo, Hilde Kieboom, mons. Vincenzo Paglia e di monsignor Matteo Zuppi si sommano a quelle di alcuni testimoni provenienti dalla Siria, dal San Salvador e da altre parti del mondo, dove la Comunità cerca di portare il proprio soccorso concreto.

SABATO 27 MARZO ALLE ORE 18:30



