8 aprile, Giornata internazionale dei rom, sinti e caminanti: la lunga strada dell'inclusione

Intervista su Vatican News

La strada dell'inclusione del popolo dei rom, sinti e caminanti è ripercorsa da Vatican News in occasione della Giornata internazionale loro dedicata, facendo memoria di significativi incontri con i papi, San Paolo VI e papa Francesco, e attraverso il racconto dell'impegno attuale della Comunità di Sant'Egidio. Nell'intervista emerge una situazione poco nota: un lavoro quotidiano e in rete per l'integrazione scolastica e per appianare diseguaglianze di lungo corso.

Vai allo speciale di Vatican News »