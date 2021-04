news

Romano Prodi e Corrado Augias dialogano in diretta con Andrea Riccardi sul suo ultimo libro, ‘La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo’. Martedì 13 aprile, ore 18

Romano Prodi e Corrado Augias dialogano in diretta per Casa Laterza con lo storico Andrea Riccardi sul suo ultimo libro, ‘La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo’. Qual è il futuro del cristianesimo, e perché la risposta a questa domanda non riguarda solo i credenti, ma tutti noi? Lia di Trapani guiderà gli ospiti con questa e molte altre domande, in diretta sulla pagina Facebook di Andrea Riccardi, Sant'Egidio, Editori Laterza e quella di Repubblica, sul canale Youtube di Editori Laterza e sullla nostra pagina (www.santegidio.org), martedì 13 aprile alle ore 18:00.



Per scoprire il libro, da poco in libreria e negli store online, potete seguire questo link: http://bit.ly/LaChiesaBrucia