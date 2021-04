news

I diplomi di Caregiver: sinergia tra Sant'Egidio e ASL Roma1 per un'assistenza qualificata a persone con disabilità e anziani fragili

Nella sala Benedetto XIII a via di San Gallicano 25a, sono stati consegnati 55 diplomi del Corso per Caregiver, promosso dalla ASL Roma 1 e dalla Comunità di Sant’Egidio. I diplomati di quest’anno, italiani e stranieri provenienti da 21 nazionalità - in maggioranza donne - hanno partecipato a un percorso di formazione teorico e di tirocinio pratico che, a causa della pandemia in corso, si è svolto in modalità online e in presenza contingentata e con le dovute precauzioni, presso l’ospedale Santo Spirito e la Scuola di Lingua e Cultura Italiana di Sant’Egidio. I corsisti hanno così acquisito le capacità necessarie per assistere bambini, persone con disabilità, anziani non o parzialmente autosufficienti.

