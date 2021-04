news

Scarica il podcast della Preghiera per la Pace, con il commento di Andrea Riccardi al vangelo di Luca 24,36-49

Andrea Riccardi commenta il brano dell'apparizione di Gesù ai discepoli (Lc 24,36-49). Alla luce del tempo di Pasqua, l'incontro con il Risorto e la sua Parola è invito a non rassegnarsi all'odio e alle guerre, perché la resurrezione fa sperare nella liberazione delle genti stanche e oppresse. La preghiera per la pace nella Basilica di Santa Maria in Trastevere ricorda con l'accensione delle candele e affida al Signore i paesi colpiti dalla violenza e dalla guerra, perché torni presto la pace.

Luca 24,36-49. Commento di Andrea Riccardi

Video