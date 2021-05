news

Gesù e la fede della donna pagana. Commento al vangelo di Marco 7,24-30. Podcast della preghiera

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

L'incontro di Gesù con una donna di origine pagana in terra straniera al popolo d'Israele, di lingua e cultura greca, è uno dei dialoghi più particolari che troviamo nei vangeli. Gesù varca i confini della Galilea come a dire che non sono i confini di un paese che rendono puri gli uomini, ma le intenzioni dei loro cuori.

Commento al vangelo di Marco 7,24-30

Ascolta il podcast audio

Segui il podcast su

Spotify

Google Podcasts

Apple Podcasts

Video della preghiera