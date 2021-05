news

Il profeta Eliseo rispose: "Due terzi del tuo spirito siano in me". Meditazione su 2Re 2,1-9 - PODCAST

Tante volte nei secoli Dio ha offerto al suo popolo la parola dei profeti e gli ha offerto la guida dello Spirito. In questo capitolo del Secondo Libro dei Re ci viene incontro il profeta Elia e il profeta Eliseo, il quale mosso dal desiderio che la profezia continui chiede prima che Elia sia portato via da lui "due terzi del tuo spirito siano in me".

Meditazione di don Marco Gnavi sul Secondo Libro dei Re (2Re 2,1-9)



Video della preghiera