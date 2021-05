news

5x1000 uguale... Cibo per tutti. La formula della solidarietà di Sant'Egidio ha una pagina web: 5x1000.santegidio.org

È online la nuova pagina web 5x1000.santegidio.org con la campagna "Cibo per tutti". È un rinnovato impegno della Comunità per chi affronta un momento difficile e ha bisogno di aiuto.

In questi lunghi mesi di emergenza sanitaria, sono emerse nuove domande di aiuto e la Comunità, che da sempre nelle periferie si prende cura del futuro di persone di ogni età e provenienza, ha riscoperto il valore del più fondamentale degli aiuti: dare cibo. Perché non è sano un mondo in cui non c'è cibo per tutti.

Dentro o fuori dell'emergenza, bisogna non dimenticarsi di famiglie in difficoltà, delle persone che hanno perso il lavoro, anziani, persone con disabilità, senza dimora. Il mondo di oggi e di domani ha bisogno di più solidarietà. Ne sono convinti tutti coloro che si sono uniti alle distribuzioni alimentari di Sant'Egidio per aiutare e permettere di incrementare il servizio delle mense per i poveri, dei pasti per strada, delle spese solidali per le famiglie.

La firma per il 5x1000 a Sant'Egidio nella propria dichiarazione dei redditi è un gesto che non costa nulla, ma vale tanto.

Nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato" scrivi il codice fiscale della Comunità:

80191770587

Sulla pagina web 5x1000.santegidio.org puoi chiedere un promemoria, inviarlo ai tuoi contatti o al tuo commercialista.

VISITA IL SITO DEL 5X1000 A SANT'EGIDIO