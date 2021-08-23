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A Fondi presentazione del libro "La Chiesa brucia" di Andrea Riccardi. Ne discutono con l'autore mons. Vincenzo Paglia, mons. Luigi Vari, Marco Impagliazzo, Ignazio Ingrao

23 Agosto 2021 - FONDI, ITALIA

Libri

Chiostro di San Domenico, ore 20:30

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