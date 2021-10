news

Giovani leader religiosi per parlare del "futuro che vogliamo". Il Forum 4 a La Nuvola il 7 ottobre alle ore 10

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Cinque giovani leader religiosi, cinque confessioni, cinque paesi di provenienza, tre continenti rappresentati; il quarto forum dell’incontro di dialogo interreligioso “Il futuro che vogliamo: giovani in dialogo”, vedrà la partecipazione dei leader religiosi della “terra futura”, chiamati già da oggi a costruire il dialogo interreligioso.

Il mondo di domani, il futuro dei giovani nel post-pandemia, la Terra come casa comune, la lotta alla povertà in un mondo che vede aumentare le diseguaglianze, i movimenti giovanili: su questi ed altri temi dialogheranno i relatori invitati al meeting “Popoli fratelli, Terra futura”.

Al Forum prenderanno parte il metropolita Antonij di Korsun, Esarca patriarcale dell’Europa Occidentale, 36 anni; Jaron Engelmayer, rabbino capo di Vienna e relatore sin dal 2009 alle Preghiere per la Pace; Keishu Kataoka, rappresentante del Soto Zen Buddhism Europe Office; Lucas Pedrò, del Missionary movement of Francis; Ali Wahdat, del Movimento afghano per la pace. I relatori dialogheranno sul tema della pace e dei giovani, con un occhio anche ai recenti avvenimenti internazionali.

Al forum parteciperanno inoltre alcune classi del Liceo scientifico “Aristotele” di Roma, oltre a molti altri giovani liceali ed universitari.

E' ancora possibile partecipare in presenza CLICCA QUI

Seguici ONLINE

AL TERMINE DELLA CONFERENZA, VERRANNO PUBBLICATI I TESTI PRONUNCIATI