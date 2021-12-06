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Preghiera per i Malati. Meditazione di Andrea Riccardi sugli Atti degli Apostoli (At 5, 12-18) - VIDEO

6 Dicembre 2021 - ROMA, ITALIA

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Memoria di san Nicola ( 343) le cui reliquie si trovano a Bari. Fu vescovo a Mira in Asia Minore (attuale Turchia); è venerato in tutto l'Oriente (memoria di tutti i cristiani che vivono in Oriente).

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