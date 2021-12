news

Papa Francesco ha ricevuto in udienza Marco Impagliazzo: migranti, povertà e vaccini tra i temi del colloquio

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO Questa mattina papa Francesco ha ricevuto in udienza il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo. A quanto si apprende, durante il colloquio sono stati trattati vari temi tra cui l'accoglienza e l'integrazione dei migranti, con particolare attenzione al modello dei corridoi umanitari. Fra gli argomenti affrontati anche le iniziative di solidarietà messe in campo, in questo Natale, per le fasce più povere della popolazione in Italia e nel mondo, attraversato ancora dall'emergenza della pandemia. A questo riguardo si è posto l'accento sulla necessità di un maggiore impegno per una campagna vaccinale che non escluda nessuno e raggiunga anche i continenti dove si è grave in ritardo, come l’Africa.