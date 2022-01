news

È bello fare qualcosa per gli altri: i giovani e l’accoglienza ai senza dimora al Buon Pastore - VIDEO

"Sulla via di Damasco" (Rai 2) intervista Giorgia, giovane volontaria di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Giorgia, giovane volontaria della Comunità di Sant'Egidio, parla della chiesa del Buon Pastore, a Roma, adibita all'accoglienza delle persone senza dimora, che considera suoi amici. Il Buon Pastore, che ha aperto per l'emergenza freddo, è diventato un riparo aperto tutto l'anno grazie all'iniziativa di molti giovani, che hanno trovato in questo luogo di accoglienza il posto dove esprimere la necessità e la voglia di fare qualcosa per gli altri, riscoprendo la forza della preghiera e dell'agire insieme.

L'intervista per il programma "Sulla via di Damasco" (Rai 2)- 23/01/2022