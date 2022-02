news

Oggi in Asia si celebra il capodanno lunare: Sant'Egidio a Hong Kong e a Jakarta festeggia con i poveri e gli anziani

Tutto il mondo asiatico di tradizione cinese fa festa da oggi e per tutta la prossima settimana per l'inizio del nuovo anno lunare, "della tigre". E' il momento per eccellenza di riunione delle famiglie, e Sant'Egidio lo celebra con i poveri.

A Hong Kong, nella "Casa della misericordia", dove la Comunità accoglie da alcuni anni un gruppo di persone senza dimora, si è celebrato con un banchetto di cibi tradizionali.

Anche a Jakarta, dove si assiste ad un nuovo picco pandemico, un gruppo di Giovani per la Pace ha avuto un permesso speciale per entrare nell'istituto degli anziani Santa Anna e fare un grande banchetto con gli anziani - la maggior parte dei quali di etnia cinese.