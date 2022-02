news

Giornata nazionale sullo spreco alimentare: Sant'Egidio raccoglie cibo e solidarietà per rispondere al disagio di tanti

Sabato 5 febbraio, mobilitazione dei volontari per la campagna #cibopertutti

In occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, la Comunità di Sant’Egidio promuove una raccolta straordinaria di generi alimentari presso mercati rionali, esercizi commerciali e catene di grande distribuzione. Sono trascorsi quasi due anni dall’inizio di una pandemia, che oltre a causare quasi 150mila morti, ha provocato un grave aumento della povertà e acuito le disuguaglianze. In questi mesi di emergenza sanitaria e sociale, migliaia di famiglie, la maggior parte delle quali italiane, si sono rivolte a Sant’Egidio. Da marzo 2020, nel nostro Paese, sono stati distribuiti oltre 500mila “spese solidali” nei centri della Comunità, diffusi in tante città, e 1 milione di pasti nelle mense e nelle cene itineranti.

Sabato 5 febbraio saranno molti i centri aperti per la raccolta di cibo e la distribuzione della “spesa solidale".

Appuntamenti di raccolte e distribuzioni alimentari in occasione della Giornata sullo spreco alimentare



Sabato 5 febbraio 2022



Si raccolgono alimentari a:



CASAL BRUCIATO, TIBURTINA -Conad di Piazza Balsamo Crivelli - ore 10:00-13:00



TORMARANCIA - Carrefour di Largo Loria (piazza Navigatori) 10:00 alle 13:30

Si distribuiscono alimentari a famiglie in difficoltà



EUR - Piazzale Adenauer, 1 - ore 10:00-12:30

Pasti per persone senza dimora

NOMENTANA - Via Nomentana 349, ore 9-12

SERPENTARA - Via Luigi Lablache, 32 - ore 10:00-12:30



TOR BELLA MONACA - Via dell’Archeologia, 74 - ore 9:00-11:30



TUSCOLANO - Piazza dei Consoli 17 - ore 9:00-12:00