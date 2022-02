news

7 febbraio: la chiesa di Sant'Egidio è aperta tutto il giorno per tutti coloro che vogliono sostare in preghiera con noi

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel giorno del 54mo anniversario della nascita della Comunità, la chiesa di Sant'Egidio resta aperta tutto il giorno per accogliere tutti coloro che vogliono sostare in questo giorno con noi nella preghiera, per ringraziare il Signore per questi anni.