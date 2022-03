news

Voci dall'Ucraina: Sant'Egidio a Kiev e Ivano-Frankivsk, la preghiera e l'aiuto ai più vulnerabili

Le Comunità di Sant'Egidio dell'Ucraina, proseguono in questi giorni, a pregare per la pace, a sostenere le persone più vulnerabili. Alcune famiglie particolarmente in pericolo si sono spostate da Kiev verso occidente e sono ospitate dalle Comunità di Leopoli e di Ivano-Frankivsk.

Qui, ieri sera, al termine della preghiera per la pace, la Comunità ha distribuito pasti e bevande calde ai più bisognosi.

Nella videointervista a Yuriy Lifanse da Kiev nella trasmissione "La vita in diretta", emerge tutta la drammaticità della guerra. Nella sua casa le finestre sono tutte oscurate dagli armadi, gli zaini sempre pronti per ogni evenienza, si dorme vestiti e tutti nella stessa stanza per stare insieme ed avere meno paura.



Ma nonostante la situazione estremamente difficile, Sant'Egidio a Kiev continua ad essere vicina alle persone in difficoltà: anche ieri, le persone della Comunità sono andate nelle metropolitane, che in questi giorni sono usate come rifugio, per portare tè caldo e cibo.



Per sostenere il loro lavoro abbiamo aperto una raccolta fondi, aiutaci su santegidio.org/ucraina

VOCI DA KIEV