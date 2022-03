news

Raccolta straordinaria di farmaci per l'Ucraina. I centri di raccolta

La Comunità di Sant'Egidio sta preparando nuovi carichi di aiuti per l'Ucraina. Tra le richieste più urgenti c'è quella di farmaci. Per questo abbiamo avviato una raccolta straordinaria. In questa pagina trovate la lista dei farmaci necessari e dei punti di raccolta (in continuo aggiornamento) dove possono essere portati.

Cosa raccogliere

- Antibiotici orali, iniettabili e in crema

- Antinfiammatori/ antidolorifici: orali, iniettabili e creme

- Antipiretici: orali e iniettabili

- Antiemorragici

- Adrenalina con temperatura di conservazione 25 gradi

- Antiipertensivi/vasodilatatori orali, iniettabili e transdermici

- Anti-colesterolo (statine)

- Anestetici iniettabili

- Antiaggreganti

- Antiemetici orali e iniettabili

- Antistaminici

- Antispastici gastroenterici, urinari, orali, iniettabili

- Broncodilatatori e cortisonici spray

- Cortisonici: orali e iniettabile

- Disinfettanti: soluzione a base di iodopovidone, acqua ossigenata, alcool, soluzioni a base di clorexidina

- Diuretici orali/iniettabili

- Decongestionanti nasali/ prodotti per raffreddamento

- Farmaci per la tiroide

- Fluidificanti orali

- Gastroprotettori e antiulcera (es. gaviscon, pantoprazolo)

- Ipoglicemizzanti orali

- Integratori per malnutrizione

- Prodotti ginecologici (lavande, ovuli, pomate)

- Soluzioni da perfusione (fisiologica, glucosio, calcio gluconato, ringer, magnesio solfato

- Strumentario vario: forbici/pinze/portaaghi. Materiale da sutura steristrip

- Siringhe

- Garze medicate e pomate per ferite e ustioni

- Garze sterili, bende di cotone ed elastiche, ovatta

Come raccogliere e consegnare ai punti di raccolta

- Privilegiare le donazioni di farmaci integri che possono essere inviati subito.

- Se non sono in confezioni chiuse e sigillate, devono essere controllati accuratamente e sempre messi in scatole.

- La scadenza, che sia almeno nel 2023. Per i farmaci da spedire all’estero la scadenza infatti non dovrebbe essere inferiore ai sei mesi dall’invio

- Lo stato di conservazione (per es. che la confezione non sia venuta a contatto con umidità)

- Nel caso di confezioni di liquidi quali ad es. sciroppi, gocce, gocce oftalmiche, soluzioni per infusione e spray, come anche tutte le creme, qualora fossero state già aperte non si possono utilizzare, indipendentemente dalla validità della scadenza e dalle condizioni.

- Si raccomanda di tenere i farmaci in un luogo asciutto e ad una temperatura non superiore ai 24 gradi.

- Non raccogliere farmaci che vanno tenuti in frigo (per es. l’insulina) perché non si può garantire l’integrità del farmaco.

Centri di raccolta

ROMA

Centro (zona Porta Portese)

Via Barisano da Trani 26 - Lunedì ore 9-12, Giovedì ore 16-18



Eur-Laurentino

Via Francesco lanza, VI ponte - giovedì ore 17-19

Piazzale Konrad Adenauer, 1 - sabato ore 10-12.30



Magliana

Piazza Certaldo 43 - Giovedì, Venerdì e Sabato ore 16.30 - 18.30



Nomentano/Trieste-Salario

Sant’Agnese in Via Nomentana 349

Mercoledi 17.00-20.00, Sabato 09.00-12.30, Domenica 09.00-13.00 e 16.00-20.00

Primavalle

Via Michele Bonelli 38

Lunedì e Venerdì ore 17-19 (Ultimo palazzo a destra alla fine della strada. Seguire le frecce)

Talenti Montesacro

Presso farmacia Casini,Via Nomentana 939 dal lunedì al sabato

Torrenova

Via della tenuta di Torrenova 114

Mercoledì dalle 17.30 alle 19

Venerdì dalle 16.30 alle 18

Domenica dalle 15 alle 17.30

Trullo

Via del Monte delle Capre 23, pal A, piano 3

Lunedì ore 9,00 - 11.00

Mercoledì ore 16.30 - 18.30

Venerdì ore 16.30 - 18.30

Tuscolano

Piazza dei Consoli 16 - Martedi e giovedì ore 17-19

BARI

Via Amendola 128/1 - martedì dalle 17 alle 19

BOLOGNA

Chiesa di San Vincenzo de' Paoli, via Ristori - martedì dalle 18.00 alle 19.30

Galleria Acquaderni 3 - giovedì dalle 14.30 alle 15.30, venerdì dalle 18.00 alle 19.00, sabato dalle 12.00 alle 13.00

CATANIA

Via Castello Ursino 4 - dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19

CONEGLIANO (TV)



Convento dei frati Cappuccini di Conegliano (Via Cappuccini, 18), Lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 21.30

GENOVA

Piazza della Nunziata 4 - da lunedì a venerdì ore 9.30-12.00 e 16.00-18.30

Sampierdarena, via Stennio 4 - venerdì 16-18

Sestri Ponente, via E. Ferro 4r - martedì 16.30-18.00 e venerdì 16.00-17.30

GROTTAFERRATA

Farmacia Carnevali, piaza Vittime del Fascismo 15

GUIDONIA

Farmacia Vitillo , via Anticoli Corrado 46-loc. Marco Simone- Setteville di Guidonia

MESSINA



Centro Floribert Bwana Chui - lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18

MESTRE

Presso la Parrocchia del Sacro Cuore, entrata via Bembo, Martedì e Venerdì, 17.30-19.30



Presso via Aleardi 71, Mercoledì 19.45-20.45

MILANO

Via Lanzone 13, da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 20.00, fino al 21 marzo

MONTEROTONDO

Via Edmondo Riva 40 - Lunedì e Mercoledì ore 16.30-19.00

NAPOLI

Chiesa di San Pietro martire, Piazza Ruggero Bonghi 1 (corso Umberto di fronte Università centrale),

Dal lunedì al venerdì ore 9:00/12:00 – 17:00/20:00

Sabato ore 10:00/14:00

NOVARA

Chiesa di Ognissanti, via Silvio Pellico - tutti i giorni dalle 18 alle 20

PADOVA

Galleria Ognissanti 7 (zona Portello)

martedì, giovedì, venerdì 17.30-19.30 E sabato 10.00-13.00 e 16.00-18.00

PALERMO

Centro polifunzionale "Casa di Yaguine e Fodè" via Maqueda - dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 19; il mercoledì, venerdì e sabato anche dalle ore 10 alle 12

PARMA

Borgo Santa Caterina 12/a - lunedì e venerdì 17-19, sabato 16-18

ROVIGO

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, Piazza San Bartolomeo 17, tutti i giorni dalle 9 alle 19

TORINO

Chiesa dei Santi Martiri, via Garibaldi 25 - da martedì a sabato dalle 17 alle 19

TRENTO

Sagrato del Santissimo Sacramento, Corso 3 Novembre 1918, 26

Domenica 20 marzo 10.00-12.30



TREVISO

Oratorio Chiesa S.Martino Urbano (vicolo Tezzone)

Martedì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 20.30 alle 21.30

VERCELLI

Chiesa di San Lorenzo, Corso Libertà 188

Venerdì 18 marzo e sabato 19 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30