news

Presentata a Napoli la tredicesima edizione della guida "Dove mangiare, dormire, lavarsi"

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel 30° anno di servizio della Comunità di Sant’Egidio a Napoli in favore dei senza dimora esce, in questo tempo di freddo, a due anni dall'inizio della pandemia, la tredicesima edizione della Guida Dove mangiare, dormire lavarsi a Napoli ed in Campania, la ”Michelin dei poveri”, un aiuto ad orientarsi nel mondo della solidarietà, rivolto a chi ha bisogno di aiuto: poveri, senza dimora, stranieri; è utile anche agli operatori e a chiunque vuole aiutare chi si trova in difficoltà.

142 pagine, contiene oltre 500 indirizzi, stampata in 4.000 copie a colori, viene distribuita gratuitamente a chi ne fa domanda, ai centri di accoglienza e alle persone in difficoltà.

L’11 marzo si è tenuta la presentazione, che è stata un’occasione di riflessione, analisi dei dati, raccolta di testimonianze e proposte di intervento.

Sono intervenuti Fabrizia Paternò (Pio Monte della Misericordia), Ada Quirino (Rotary Club Posillipo), Paolo Monorchio (Comitato Croce Rossa Napoli).

Benedetta Ferone di Sant'Egidio, dopo aver fatto memoria delle persone anche recentemente morte in strada per il freddo, ha ricordato come l’ultimo rapporto Istat abbia censito a Napoli oltre 900 senza dimora (dati 2014), mentre la Comunità a Dicembre 2021 ne ha incontrati 500.

La Comunità di sant'Egidio a Napoli ed in Campania durante la pandemia ha distribuito oltre 100.000 pasti caldi insieme a bottigliette di acqua, coperte, mascherine, gel e anche circa 50.000 spese alimentari alle famiglie indigenti di Napoli (Sanità, Scampia, San Giovanni, centro storico...).

Alcune storie dimostrano che con la fedeltà e l’inventiva è possibile trovare una via d’uscita per tanti, in maniera diversificata.

Pertanto ha invitato la associazioni, parrocchie, istituzioni, servizi e tutti i cittadini a costruire una rete che accoglie e protegge chi vive senza dimora, perché tutti abbiano un luogo dove abitare.

Scarica la Guida "Dove" 2022 di Napoli e Campania