Il 22 Aprile In occasione dell'Earth Day 2022 a Roma dalla Nuvola di Fuksas la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet

Dalle ore 14 al modulo "Ponti sul Mediterraneo" partecipano Marco Impagliazzo, Emanuela C. Del Re, Alberto Negri e Marica Di Pierri - in live streaming su raiplay e in differita su vaticannews

La terza edizione di #OnePeopleOnePlanet, la maratona multimediale di 14 ore, promossa da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, viene trasmessa in live streaming il 22 aprile su https://www.raiplay.it/ e in differita su https://www.vaticannews.va per celebrare la 52a Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. Un grande evento mediatico per una grande festa mondiale, dalla Nuvola di Fuksas di Roma.

"Ponti verso il 2030" è la frazione della maratona nella quale si raccolgono voci da tante parti della Terra, per conoscere prassi, attività, impegno che mettono in primo piano la persona nel suo contesto sociale.

Il modulo "Ponti sul Mediterraneo", condotto da Claudio Paravati, sarà trasmesso alle ore 14:00: ambiente, solidarietà, lavoro vengono raccontati dalle testimonianze e dalle parole di chi vive il Mediterraneo; il mare non è sufficientemente grande per dividere, ma neanche così piccolo da unire. Ecco perché si gettano ponti, ecco perché nel Mediterraneo si ritrovano i pericoli dei nostri tempi, ma anche le risorse per poterli superare.

In studio e da remoto si dialogherà di culture, economie, dialogo e scontro, rifugiati e accoglienza, corridoi umanitari, guerre dimenticate, integrazione e lavoro, con

Emanuela C. Del Re, già Viceministra della Cooperazione Internazionale,

Marco Impagliazzo, presidente di Sant’Egidio,

Alberto Negri, giornalista,

Marica Di Pierri, Associazione A Sud.