Bambini contro la guerra: in occasione della Festa della Repubblica, manifestazione con le scuole di Roma per dire "Facciamo pace" #1giugno ore 10:30 a Piazza del Popolo

La Comunità di Sant’Egidio, con i Giovani per la Pace e le Scuole della Pace, mentre la guerra in Ucraina non accenna a finire, invitano ad una

MANIFESTAZIONE

di bambini delle scuole primarie dal titolo:

FACCIAMO PACE!



In occasione della Festa della Repubblica i bambini

delle scuole di Roma manifestano contro la guerra



Mercoledì 1° giugno 2022 - ore 10:30

in Piazza del Popolo (Roma)



La guerra in Ucraina ci ha rivelato un mondo da tempo attraversato da conflitti, vicini e lontani al nostro paese. Già prima dello scoppio del conflitto in Ucraina tanti chiedevano la pace con insistenza. In questi mesi, tante iniziative per la pace hanno continuato a mostrare il volto di un paese solidale, pacifico e teso verso le soluzioni. Più di ogni altra istituzione, gruppo o associazione, la scuola, e specialmente la scuola primaria, ha continuato a dire in modo semplice, gioioso e colorato che le bambine e i bambini di tutta Italia vogliono la pace, per tutti i paesi del mondo e per l’Ucraina soprattutto.



Alla vigilia della Festa della Repubblica, per ribadire con ancora più forza che l’Italia ripudia la guerra a partire dalle giovani generazioni, bambini di diversi Istituti comprensivi della capitale si ritroveranno in Piazza del Popolo per manifestare la loro voglia di pace, saranno presenti anche bambini ucraini. La scuola è il luogo che sconfigge davvero la guerra, perché dà una voce anche a chi non sa parlare, costruisce un legame anche nei quartieri divisi e apre la conoscenza a chi non troverebbe altrimenti gli strumenti. L’istruzione costruisce una società migliore nella pace e per la pace.

La fine dell'evento è prevista alle 12.00.



Per aderire o per altre informazioni potete scriverci a: [email protected]