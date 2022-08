news

Sant'Egidio a Cuba vicina alle vittime dell'incendio di Matanzas

La Comunità di Sant'Egidio di Cuba esprime solidarietà e condivide il dolore delle famiglie delle vittime e delle persone scomparse finora per il tremendo incendio di Matanzas. È vicina nella preghiera a tutte le persone che stanno rischiando la vita per contenere il fuoco, per il personale sanitario e tutti i Paesi amici che hanno offerto il loro aiuto.

Venerdì sera è scoppiato un tremendo incendio a Matanzas, lungo la costa settentrionale di Cuba, circa cento chilometri a est della capitale L’Avana, causato da un fulmine che ha colpito un enorme deposito di petrolio. Il bilancio provvisorio sarebbe di un morto, 17 vigili del fuoco dispersi, oltre 120 feriti, circa duemila persone evacuate. (FONTE AGENZIA SIR)