I Giovani per la Pace di Sant'Egidio in piazza a Roma in difesa della Terra e contro la guerra

Il 17 settembre, alle 18, manifestazione di studenti liceali a Piazza Vittorio

Sono trascorsi più di 200 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina e i giovani di Sant’Egidio scendono nuovamente in piazza per la pace. Appuntamento domani, 17 settembre, alle 18 a Piazza Vittorio, per un flash-mob, in cui verranno ricordati i nomi dei paesi in guerra e si denuncerà il disinteresse nei confronti dell’ambiente, una guerra dell’uomo nei confronti della Terra, vera casa comune.

“Vogliamo dar vita ad un peace corner dove tutti possano lasciare un pensiero di pace e ricordare i conflitti mondiali con piante e fiori, perché piantare semi di pace è possibile e necessario”, fanno sapere sui social media gli organizzatori.

Ampio spazio sarà dato alla questione ambientale, i cui effetti devastanti sono purtroppo visibili anche nel nostro Paese, come accaduto ieri nelle Marche, e che producono sconvolgimenti drammatici in tutto il mondo. “Quanto sta accadendo in Pakistan è un disastro ambientale, legato al riscaldamento globale, ma nessuno vi presta attenzione”, scrivono ancora i Giovani per la Pace.