A Barcellona il 5 Novembre Marcia in memoria della Notte dei cristalli

Alle ore 19 da Plaça del Pedró

Il 5 Novembre Sant’Egidio a Barcellona indice “Non c’è futuro senza memoria”, una marcia in memoria della Notte dei cristalli, per non dimenticare l'inizio della deportazione degli ebrei e il dramma della Shoah.

Un'occasione per lanciare un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di razzismo, odio e violenza, e per trovare risposte di umanità e solidarietà.

La marcia si concluderà alla Plaça de Sant Just.