La Comunità di Sant'Egidio si unisce al cordoglio e alla preghiera della Chiesa universale per la morte di Benedetto XVI che ricorda con affetto e gratitudine

La Comunità di Sant’Egidio si unisce al cordoglio e alla preghiera di tutta la Chiesa per la scomparsa di Benedetto XVI, un pastore mite e profondo che fin dal Concilio Vaticano II è stato punto di riferimento fondamentale, con il suo pensiero teologico e umanista, anche per i movimenti ecclesiali sorti in quella stagione.

Ricordiamo gli incontri, le visite, i momenti di preghiera con la Comunità lungo il suo pontificato, che hanno segnato in maniera significativa la vita e la riflessione di Sant'Egidio: in particolare la partecipazione all'incontro di Preghiera per la Pace con le religioni mondiali a Napoli, nel 2007; la preghiera per i testimoni della fede del XX e XXI secolo nella basilica di San Bartolomeo, memoriale dei "Nuovi Martiri"; l'incontro con i giovani della Comunità e gli operatori del programma DREAM in Cameroun; le visite alla casa famiglia degli anziani e alla mensa per i poveri a Roma. "Qui - disse, con parole che restano come una preziosa sintesi della nostra amicizia con i poveri - si confonde e si riunisce chi serve e aiuta con chi è aiutato e servito, formando un’unica famiglia”.

Lo ricordiamo con affetto e profonda gratitudine.



