Alle ore 20:45 nella Chiesa di San Martino Urbano

La Comunità di Sant'Egidio di Treviso venerdì 31 Marzo alle 20:45, in collaborazione con l'Ufficio della Diocesi per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, fa memoria dei tanti martiri cristiani che continuano a morire per la loro fede. Presiede la veglia ecumenica il Vescovo Mons. Michele Tommasi.