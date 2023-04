Pranzo di Pasqua solidale di Sant'Egidio con anziani, rifugiati e senza dimora

Appuntamento a Roma domenica 9 aprile alle 11 nella mensa di Via Dandolo 10

Sarà una Pasqua particolare, segnata dalla guerra in Ucraina e dalle sue conseguenze, ma anche una “Pasqua della solidarietà e dell’accoglienza”, di speranza per il futuro. Per questo la Comunità di Sant’Egidio promuove in numerose città italiane diverse iniziative per non lasciare solo nessuno, in particolare le persone più fragili e vulnerabili, mentre continua a sostenere la popolazione ucraina con l’invio di aiuti umanitari, come generi alimentari, medicinali e abbigliamento.



A Roma l’appuntamento è domenica 9 aprile alle 11 nella mensa di Via Dandolo 10 per un pranzo con il menù tradizionale della Pasqua, in cui si ritroveranno insieme anziani, rifugiati e senza dimora.