La grande occasione: il libro di Mario Marazziti capovolge molti stereotipi e mostra le prospettive inaspettate che l'immigrazione apre all'Europa

M. Marazziti, La grande occasione, Viaggio nell’Europa che non ha paura, Ed. Mondadori, Milano 2023, pp.368.



Un libro, l’ultimo di Marazziti, attuale. Parla di profughi che sono arrivati in Europa non rischiando la vita per i muri innalzati da un continente privo di progetti perché privo di visioni, ma attraverso i Corridoi Umanitari. I Corridoi Umanitari sono una felice invenzione della Comunità di Sant’Egidio che ha scoperto nelle pieghe dei regolamenti europei questa possibilità di accoglienza, legale e in sicurezza. Con un titolo che potrebbe ingannare: la grande occasione non è quella dei migranti che arrivano dalla guerra e dalla miseria, ma dell’Europa, in crisi demografica, che potrebbe avere un futuro di benessere proprio grazie ai tanti che oggi chiedono di entrare. I Corridoi Umanitari sono una via legale organizzata dagli Stati europei per salvare vite: sono più di seimila le persone arrivate in Europa, soprattutto in Italia, dal 2016 a oggi. Donne, uomini, bambini tra i più vulnerabili come coloro che scappano dalle guerre, e che senza l'aiuto dei corridoi umanitari, sarebbero finiti nelle mani dei trafficanti di esseri umani per raggiungere le coste europee. Marazziti è andato a visitare chi ha accolto i profughi: lo fa con una curiosità sorprendente, attento alle vicende umane dei protagonisti – chi è in fuga dalla morte e chi li ha accolti – ma anche al clima umano e culturale che ha permesso di inverare un sogno: un’Europa aperta, consapevole che chi arriva non è un problema, come sembra all’inizio, ma una opportunità per il futuro di un’Europa spaventata. Se si resiste alla paura, se si lasciano aperte le porte della casa e della mente, la scoperta è il contrario di quello che si teme. Si scopre così che le porte aperte restano meglio in piedi senza bisogno di muri, quando si abbattono insieme le paure e si costruisce sulla curiosità e sulle differenze. Un libro da leggere, uno strumento utile a capire uno dei segni dei tempi di questi anni.

