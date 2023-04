Play Music Stop War - Concerto per la Pace con Sant'Egidio

IL 13 maggio a Piazza del Popolo a Roma

La Musica per la Pace e contro la violenza. E' l'impegno che da alcuni anni portano avanti i Giovani per la Pace, che anche quest'anno hanno organizzato un concerto che sit errà sabato 13 maggio, in Piazza del Popolo a Roma.

PLAY MUSIC STOP WAR è Una maratona musicale che vedrà alternarsi sul palco, per il secondo anno consecutivo, nomi amatissimi dal pubblico, provenienti da scene musicali differenti, ma uniti dalla volontà di far sentire con la loro musica un forte e chiaro “no alla guerra”.Sul palco:Fiorella Mannoia, MR. Rain, Leo Gassman, Alfa, Gaia, Fasma, Bugo, Leo Pari, Stefano Lentini, Raiz, Fellow, Fiat 131 + Serena Brancale, Wrongonyou, Tommaso Lepore e tante altre sorprese…



Il grande evento, a ingresso gratuito, sarà condotto da Ema Stokholma e Clementino.



Il concerto prenderà il via alle 18:00 con i 12 finalisti del contest musicale “Play Music Stop Violence”, promosso dal movimento Giovani per la Pace. Giovani artisti e band emergenti, proporranno, quindi, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, i loro brani originali all’insegna della pace, della solidarietà e dell’inclusione.



L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dalla SIAE, ha come radio ufficiale Rai Radio 2, che racconterà l'evento attraverso collegamenti in diretta e con contenuti extra sui social del canale e curiosità backstage.



L'evento, sotto la direzione artistica di Massimo Martelli, Rossella Rizzi e Andrea Perroni, è organizzato nell’ambito del progetto Valori in Circolo, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e grazie al supporto di Invitalia e Intesa San Paolo.



Tra i partner: Atac, Comunicazione Globale Promotion, Metro news, Roma Today, M.E.I e tanti altri.