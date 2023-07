Repubblica Ceca: L’estate di Sant’Egidio con le famiglie ucraine

Agli inizi di luglio, la comunità di Praga ha invitato donne e bambini rifugiati dall'Ucraina a trascorrere insieme un periodo di vacanza nella splendida cornice delle montagne del nord della Boemia.

Le donne, che nei mesi scorsi avevano partecipato a un corso di lingua ceca organizzato dalla Comunità, e i bambini e adolescenti provenienti dalla Scuola della Pace, hanno vissuto un'esperienza familiare, con gite al lago, passeggiate in montagna e visite a luoghi storici. La vacanza si è conclusa con una preghiera per la pace in Ucraina e per tutti i paesi in conflitto.