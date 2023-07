Solitudine ed emergenza caldo: a Padova le proposte di Sant'Egidio per aiutare gli anziani soli

La solitudine degli anziani è un problema sempre più grave in Italia. Le alte temperature estive e lo svuotamento delle città rendono ancor più difficile per gli anziani rimanere in contatto con gli altri.

Un fenomeno che a Padova è stato preso a cuore anche dalla Comunità di Sant'Egidio.

Emergenza caldo e Allarme solitudine” presso il centro "Viva gli Anziani!", un luogo aperto nel cuore del Portello per gli anziani più soli. Durante l'incontro sono state presentate una serie di Marco Impagliazzo, per tutelare una delle parti più fragili della popolazione. Venerdì 21 luglio si è tenuta una conferenza stampa “” presso il centro "", un luogo aperto nel cuore del Portello per gli anziani più soli. Durante l'incontro sono state presentate una serie di proposte , già illustate dal Presidente della Comunità di Sant'Egidio,, per tutelare una delle parti più fragili della popolazione.

La prima proposta consiste nel chiedere al Governo di dare completa attuazione alla legge delega sulle nuove politiche dell'anziano. Questa legge prevede una serie di misure per migliorare la qualità della vita degli anziani, tra cui l'assistenza domiciliare e l'inserimento sociale.

La seconda proposta è rivolta ai Comuni, invitandoli a creare una mappatura della fragilità degli anziani per identificare le loro esigenze e offrire un supporto adeguato. A Padova, la Comunità di Sant'Egidio, proprio nel quartiere Portello, con la collaborazione del Comune, ha mappato tutti gli over-80, chiedendo loro quali fossero le loro esigenze. Un modo per instaurare un rapporto continuativo attraverso la centrale telefonica e l'intervento dei volontari delle realtà associative del territorio.

Inoltre, la Comunità ha redatto un decalogo di consigli rivolto alla cittadinanza, mirato a sensibilizzare le persone sui bisogni dei più fragili e promuovere azioni di vicinanza e supporto. Durante l'estate, sono state organizzate attività di socializzazione, come la creazione di sale aperte agli anziani presso il quartiere Portello e momenti di convivialità in vari quartieri.

La solitudine è un fenomeno che i dati Istat evidenziano in crescita nel nostro Paese, con un incremento dei nuclei familiari composti da una sola persona, situazione che riguarda proprio la maggior parte di chi ha più di 65 anni. A Padova il fenomeno si allinea alla media nazionale, con diverse centinaia di anziani seguiti da un'ottantina di volontari.

VIDEO