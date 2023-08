GMG di Lisbona: prima della partenza papa Francesco incontra giovani e anziani, per un'alleanza di generazioni

Come è tradizione, prima di un viaggio, papa Francesco incontra persone che in qualche modo ne rappresentino il significato.

Alla vigilia di una Giornata Mondiale della Gioventù in cui il tema centrale è la visita di Maria a Elisabetta, il papa ha voluto sottolineare il valore dell'alleanza tra le generazioni incontrando un gruppo di anziani accompagnati da giovani che li visitano abitualmente e sono loro amici.