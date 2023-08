Korshid, afghana arrivata con i corridoi umanitari, oggi in Italia è mediatrice culturale

Mi chiamo Korshid, sono afghana, lavoro come mediatrice culturale con la Comunità di Sant'Egidio. Oggi siamo venuti qui a Fiumicino per fare l'accoglienza dei 22 profughi afghani che sono arrivati dal Pakistan grazie al corridoio umanitario. Sono molto veramente contenta per loro che sicuramente avranno una vita, un futuro migliore, soprattutto per le donne e le ragazze. Però mi dispiace veramente tanto per quelli che non sono riusciteia partire da Islamabad e che vivono in una condizione molto brutta. Io spero Io spero che il corridoio umanitario continui ad aiutare quelli che sono rimasti a islamabad.

I #corridoiumanitari con @santegidionews sono una via di salvezza capace di coniugare #accoglienza e #integrazione. Che la #speranza di molte donne, giovani ragazze e bambine per un futuro migliore possa rimanere viva! pic.twitter.com/Sf76BtMgcZ — Giovani per la Pace (@gxlapace) August 17, 2023