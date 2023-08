Giovedì 24 agosto a Villa Literno il ricordo di Jerry Masslo e degli immigrati e italiani che hanno perso la vita nelle campagne

Il 24 agosto, alle 17:30, la Comunità di Sant'Egidio insieme a tante associazioni, si riunirà al cimitero di Villa Literno per commemorare Jerry Essan Masslo, il rifugiato sudafricano tragicamente assassinato 34 anni fa, nella notte tra il 24 e il 25 agosto 1989. Questo evento commemora la vita e il tragico destino di Jerry Masslo, un uomo la cui storia continua ad ispirare la lotta per umani e la giustizia sociale. La sua memoria è un richiamo costante a combattere le leggi ingiuste, lodio e lintolleranza che costringono molte persone a vivere ai margini della società. Questo incontro non è solo una celebrazione della vita di Jerry Masslo, ma un impegno quotidiano per proteggere i diritti delle persone più vulnerabili. È un richiamo a combattere lo sfruttamento, il caporalato e linvisibilità che affliggono molte comunità.

FOTO DI COPERTINA DI RICCARDO SIANO