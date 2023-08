Anziani, senza dimora, persone in difficoltà a Napoli. Intervista a Antonio Mattone di Sant'Egidio

Ospite in studio al TGR Campania Antonio Mattone della Comunità di Sant'Egidio.



TGR: “Abbiamo visto tante persone in difficoltà, voi che le aiutate ogni giorno avete notato qualche cambiamento dopo la fine dell'emergenza Covid?”



Antonio Mattone: “Sicuramente gli anziani sono aumentati, sono sempre di più, come abbiamo visto dai servizi e come riscontriamo tutti i giorni nelle distribuzioni ai senza dimora quando vengono a prendere il pasto persone che hanno perso il lavoro e che non riescono più a mettere il piatto a tavola e poi c'è anche un aumento del disagio sociale dovuto a chi non regge la pressione di una vita che si fa più instabile“.



TGR: “Italiani e stranieri, persone che come dicevamo hanno perso il lavoro, è anche un po' difficile non categorizzare, forse però una menzione a parte già accennato la meritano le persone anziane più vulnerabili”.



Antonio Mattone: “Gli anziani sono i poveri che non si vedono. Bisogna dire che a Napoli sono diminuiti già da tempo i servizi, per esempio non ci sono i buoni della solidarietà, le vacanze estive, non si riesce a capire quanti sono gli anziani che usufruiscono di assistenza domiciliare e una città civile non può pensare solo ai turisti ma deve pensare anche ai suoi vecchi”.