Global Friendship: Mille giovani da tutta l'Europa per parlare di pace

Con una conferenza dell'ex viceministro degli Esteri Mario Giro, sul tema "Gioventù globale: comprendere il nostro mondo complesso", ha preso il via ieri nel padiglione 11 della Fiera il "Global Friendship for a Future of Peace", incontro internazionale dei Giovani per la Pace della Comunità di Sant`Egidio. Un migliaio di ragazzi arrivati da 14 Paesi europei si confrontano sui temi della pace, dell'ecologia, delle migrazioni e della solidarietà. La sera veglia al Santo con il cardinale Zuppi, presidente della Cei. Domenica 26 agosto, alle 9.30, ancora in Fiera, conferenza con il presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo.

