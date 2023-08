1 settembre, in occasione della festa di Sant'Egidio, la chiesa di Trastevere è aperta dalle ore 9 alle 20 per tutti coloro che vogliono sostare nella preghiera

1 settembre, festa di Sant'Egidio. La piccola chiesa di Trastevere è vestita a festa ed è aperta tutto il giorno per la visita e per la preghiera. Chi non è a Roma la può visitare al blog http://www.santegidio.info/ e vedere l'icona del volto Santo, l'altare delle croci, il Cristo dell'Impotenza e i tanti segni che questa chiesa custodisce.

La sera alle ore 20 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma la preghiera è dedicata a Sant'Egidio e viene trasmessa in streaming.

In molti altri luoghi in Italia e nel mondo la Comunità si raduna per la preghiera in ricordo del Santo di cui porta il nome.

BOLOGNA - MADRID - MILANO - BOGOTÀ - AVERSA - CITTÀ DEL MESSICO - NOVARA - BUDAPEST - TORINO

UNA VISITA ALLA CHIESA









L'altare con l'icona del Volto Santo



L'altare delle Croci



La croce di Lampedusa